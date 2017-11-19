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Клімкін переконаний, що Україна отримає зброю зі США

Неділя, 19 листопада 2017, 04:50

Україна не має сумніву, що отримає доступ до сучасного оборонного озброєння.

Про це під час візиту до Канади заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

"Я переконаний, що у майбутньому ми точно отримаємо більше оборонного озброєння та військового обладнання. Не можу сказати точну дату, але ми працюємо над цим", - відповів Клімкін на запитання про можливі поставки зброї із США.

Він наголосив, що йдеться не лише про протитанкові засоби, але й про дрони, контрбатарейні системи й кібервійну.

"Нам потрібне усе це обладнання, логістична підтримка й тренування. Тим паче, це взаємовигідно: ми передаємо свій досвід боротьби із росіянами. Йдеться не про один окремий елемент пазлу, не лише про Джавелліни, а про все", – розповів міністр про бажане сприяння зі сторони міжнародної спільноти.

Він додав, що Україна "потребує міжнародної підтримки і точно отримає її".

Нагадаємо, у Сенаті США заявили про зміну політики уряду щодо надання Україні оборонних озброєнь.

18 листопада представник Держдепартаменту США повідомив, що Рада національної безпеки вирішила під час засідання у вівторок дати "зелене світло" на виділення грантового пакету у розмірі 47 мільйонів доларів уряду України на купівлю американської оборонної зброї.

Як повідомлялося, Сенат США схвалив проект закону про "Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони", який містить дозвіл на виділення 350 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні.

Теми: СШАзброяДонбас
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