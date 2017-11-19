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Климкин убежден, что Украина получит оружие из США

Воскресенье, 19 ноября 2017, 04:50

Украина не сомневается, что получит доступ к современному оборонительному вооружению.

Об этом во время визита в Канаду заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонительного вооружения и военного оборудования. Не могу сказать точную дату, но мы работаем над этим", - ответил Климкин на вопрос о возможных поставках оружия из США.

Он отметил, что речь идет не только о противотанковых средствах, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне.

"Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о Джавеллинах, а обо всем", - рассказал министр о желаемом содействии со стороны международного сообщества.

Он добавил, что Украина "нуждается в международной поддержке и точно получит ее".

Напомним, в Сенате США заявили о смене политики правительства о предоставлении Украине оборонительных вооружений.

18 ноября представитель Госдепартамента США сообщил, что Совет национальной безопасности решила во время заседания во вторник дать "зеленый свет" на выделение грантового пакета в размере 47 млн долларов правительства Украины на покупку американского военного оружия.

Как сообщалось, Сенат США одобрил проект закона о "Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение 350 млн. долл. для предоставления военной помощи Украине.

Темы: СШАоружиеДонбасс
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