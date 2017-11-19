Польща погодилась працювати над скороченням "чорного списку" українців
Україна домовилась про спільну роботу з поляками над скороченням списку українців, яким заборонений в’їзд у Польщу.
Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі "ICTV", передає "Інтерфакс-Україна".
Про це Єлісєєв домовився на зустрічі з керівником канцелярії президента Польщі Кшиштофом Щерським.
"Ми домовилися працювати спільно, щоб його (список - ред.) оптимізувати. Йдеться про значне скорочення, тому що не повинні, на наш погляд, страждати від цього, наприклад, історики, представники громадянського суспільства", - сказав заступник глави АП.
Як відомо, 18 листопада польські прикордонники не пустили в країну відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремета. При цьому українцеві повідомили, що йому заборонений на 1 рік в'їзд до Польщі і в усі країни Шенгенської зони.
МЗС Польщі офіційно підтвердило початок дії "чорного списку" українців.
У МЗС України заявили, що Польща діє всупереч домовленостям, досягнутим напередодні.