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Польша согласилась работать над сокращением "черного списка" украинцев

Воскресенье, 19 ноября 2017, 19:31
Польша согласилась работать над сокращением черного списка украинцев

Украина договорилась о совместной работе с поляками над сокращением списка украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире "ICTV", передает "Интерфакс-Украина".

Об этом Елисеев договорился на встрече с руководителем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерським.

"Мы договорились работать совместно, чтобы его (список - ред.) оптимизировать. Речь идет о значительном сокращении, потому что не должны, на наш взгляд, страдать от этого, к примеру, историки, представители гражданского общества", - сказал заместитель главы АП.

Как известно, 18 ноября польские пограничники не пустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета. При этом украинцу сообщили, что ему запрещен на 1 год въезд в Польшу и во все страны Шенгенской зоны.

МИД Польши официально подтвердил начало действия "черного списка" украинцев.

В МИД Украины заявили, что Польша действует вопреки договоренностям, достигнутым накануне.

Темы: ПольшаУкраина
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