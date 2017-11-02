МЗС Білорусі не відповіло на ноти України про затримання Гриба

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит "Українських Новин".

Після того, як посольство України в Білорусі отримало від Ігоря Гриба інформацію про зникнення у цій країні його сина Павла, 28 серпня українське відомство направило в МЗС Білорусі ноту з проханням надати інформацію про обставини зникнення українця.

20 вересня в МЗС Білорусі була направлена ​​нота з проханням прискорити надання інформації про обставини затримання Гриба.

"На сьогоднішній день посольство України в Республіці Білорусь та МЗС України не отримали відповіді або офіційного роз'яснення з цього питання", - йдеться у відповіді.

Як відомо, син українського офіцера Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, Гриб перебуває в краснодарському СІЗО.

Йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.