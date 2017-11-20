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Вічний вогонь у Києві знову залили цементом

Понеділок, 20 листопада 2017, 07:45

Невідомі залили цементом Вічний вогонь у парку Слави в центрі Києва.

Про це Newsone.ua повідомили в поліції Києва.

За оцінкою кореспондента "Української правди", може йтися про одне відро цементу.

Вічний вогонь вдруге залили цементом
Вічний вогонь вдруге залили цементом
Фото Ірини Балачук, УП

За даними правоохоронців, інцидент стався 20 листопада.

Вічний вогонь було залито цементом, а посередині поставлено хрест.

Станом на 8:50 хрест, вочевидь, зняли
Станом на 8:50 хрест, вочевидь, зняли
Фото Ірини Балачук, УП

Поліція офіційно інформує, що близько 7-ї ранку їй повідомили, що по вулиці Лаврській у Парку Вічної Слави невідомі загасили Вічний вогонь, заливши його бетоном.

На місці події поліцейські виявили та вилучили хрест, який правопорушники вставили у залитий бетоном Вічний вогонь.

Слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї, перевіряють наявність записів камер відеоспостереження.

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як відомо, 7 листопада Вічний вогонь біля Могили Невідомого солдата в Києві вже заливали цементом – тоді все конструкцію розібрали, щоб відновити меморіал.

Тоді поліція Києва порушила кримінальну справу за фактом наруги над місцем поховання.

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Київісторія
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