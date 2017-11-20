Вічний вогонь у Києві знову залили цементом
Невідомі залили цементом Вічний вогонь у парку Слави в центрі Києва.
Про це Newsone.ua повідомили в поліції Києва.
За оцінкою кореспондента "Української правди", може йтися про одне відро цементу.
За даними правоохоронців, інцидент стався 20 листопада.
Вічний вогонь було залито цементом, а посередині поставлено хрест.
Поліція офіційно інформує, що близько 7-ї ранку їй повідомили, що по вулиці Лаврській у Парку Вічної Слави невідомі загасили Вічний вогонь, заливши його бетоном.
На місці події поліцейські виявили та вилучили хрест, який правопорушники вставили у залитий бетоном Вічний вогонь.
Слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї, перевіряють наявність записів камер відеоспостереження.
Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження.
Як відомо, 7 листопада Вічний вогонь біля Могили Невідомого солдата в Києві вже заливали цементом – тоді все конструкцію розібрали, щоб відновити меморіал.
Тоді поліція Києва порушила кримінальну справу за фактом наруги над місцем поховання.