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У кримськотатарського активіста Белялова відібрали машину

Понеділок, 20 листопада 2017, 10:58

У кримськотатарського активіста Руслана Белялова силовики відібрали машину під приводом того, що вона нібито викрадена.

Про це він сам розповів шляхом відеотрансляції у Facebook після свого затримання в неділю.

Руслан (Алімдар) Белялов розповів, що їхав до Сімферополя ялтинською об'їзною, коли його зупинили через тонування вікон. Взяли документи, після чого заявили, що автомобіль в угоні.

Активіст зазначив, що раніше його вже чотири рази зупиняли, було 4 протоколи – штрафи оплачено, але про викрадення не йшлося.

Белялов повідомив, що його намагалися відправити у відділення поліції, але він заявив, що нікуди не поїде, поки не приїде адвокат. Після спілкування з юристами силовики перестали кликати Белялова в відділення на допит.

Вони стверджували, що в техпаспорті на машину зазначена одна людина, в базі даних – інша.

Машину заарештували, опечатали, документи забрали.

Балялов пов'язує це з тим, що він висвітлює кримські події.

"Під репресивний конвеєр масово потрапляють кримські татари, я намагаюся висвітлювати ці події, наскільки у мене є сили і події. Вони намагаються позбавити мене можливості робити це", – сказав він.

Активіст зазначив, що під час обшуку у нього вдома 8 листопада силовики радили йому припинити цю діяльність. "Якщо ти це не припиниш, ти втратиш усе, що в тебе є", – попередили силовики.

Белялов сказав, що під час обшуків зникли гроші, а тепер у нього відібрали машину.

"Телефон, гроші, машина – а далі що? Я зникну? Мене уб'ють? Чого вони домагаються?", – запитав він.

За словами активіста, так силовики намагаються зупинити стріми і пости, "щоб було в Криму все тихо".

"Годі гратися в мисливців за привидами. Серед кримських татар немає ні екстремістів, ні терористів... Зупиніться. Зупиніть репресії щодо кримських татар", – закликав Белялов.

8 листопада в анексованому Росією Криму окупаційна влада провела чергові обшуки в активістів. Зокрема, в домі Белялова в результаті обшуку зникли 3 тисячі доларів та 60 тисяч рублів.

Теми: Криманексіяправа людини
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