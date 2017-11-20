У крымскотатарского активиста Белялова отобрали машину

У крымскотатарского активиста Руслана Белялова силовики отобрали машину под предлогом того, что она якобы угнана.

Об этом сам рассказал путем видеотрансляции в Facebook после своего задержания в воскресенье.

Руслан (Алимдар) Белялов рассказал, что ехал в Симферополь по ялтинской объездной, когда его остановили по причине тонировки стекол. Взяли документы, после чего заявили, что автомобиль в угоне.

Активист отметил, что ранее его уже четыре раза останавливали, было 4 протокола – штрафы оплачены, но об угоне речь не шла.

Белялов сообщил, что его пытались отправить в отделение полиции, но он заявил, что никуда не поедет, пока не приедет адвокат. После общения с юристами силовики перестали звать Белялова в отделение на допрос.

Они утверждали, что в техпаспорте на машину указан один человек, в базе данных – другой.

Машину арестовали, опечатали, документы забрали.

Белялов связывает это с тем, что он освещает крымские события.

"Под репрессивный конвейер массово попадают крымские татары, я пытаюсь освещать эти события, насколько у меня есть силы и события. Они пытаются лишить меня возможностей делать это", – сказал он.

Активист отметил, что при обыске у него дома 8 ноября силовики советовали ему прекратить эту деятельность. "Если ты это не прекратишь, ты лишишься всего, что у тебя есть", – предупредили силовики.

Белялов сказал, что при обысках пропали деньги, а теперь у него отобрали машину.

"Телефон, деньги, машина – а дальше что? Я исчезну? Меня убьют? Чего они добиваются?", – спросил он.

По словам активиста, так силовики пытаются остановить стримы и посты, "чтобы было в Крыму все тихо".

"Хватит играть в охотников за привидениям. Среди крымских татар нет ни экстремистов, ни террористов… Остановитесь. Остановите репрессии в отношении крымских татар", – призвал Белялов.

Как известно, 8 ноября в аннексированном Россией Крыму оккупационная власть провела очередные обыски у активистов. В частности, в доме Белялова в результате обыска пропали 3 тысячи долларов и 60 тысяч рублей.