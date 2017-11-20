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МВД хочет установить около 4 тысяч камер видеофиксации

Понедельник, 20 ноября 2017, 11:53

Министерство внутренних дел планирует за полтора года разместить на автодорогах 4 тысячи камер для фотовидеофиксации.

Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что в декабре Верховная Рада проголосует за закон, который позволит ввести видеофиксацию правонарушений на дорогах и это даст возможность существенно снизить смертность на дорогах.

"4 тысячи камер, которые будут поставлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, затем на 50% аварийности и смертности", – заявил Аваков.

В свою очередь директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" объяснил, что эта система будет внедряться постепенно.

"Наш базовый параметр – 4000 камер. Но это не значит, что они заработают все сразу", – отметил он.
 
"Мы хотим, чтобы граждане, участники дорожного движения психологически привыкали, что в первый квартал следующего года, может до полугода, система фото-видеофиксации начнет работать. Речь идет о тех, кто еще помнит "письма счастья", которые были в 2007 году", – пояснил он.

По словам Шевченко, пока нельзя сказать, все ли камеры будут новыми, заново закуплены, или будут использоваться те, которые уже есть.

"На определенных участках часть (камер -ред.) уже есть, и просто будет включаться, часть будет закупаться. Финансовая модель кто закупает, за какие средства - будет разрабатываться затем после принятия этого специального закона", – сказал спикер МВД.

На вопрос, какие средства будут задействоваться, Шевченко также отметил, что о конкретных суммах говорить пока рано:

"Нам параметры закона позволяют это делать, используя разные средства: бюджетные, частные, частно-бюджетные. Не исключено, что в разных регионах будут задействованы различные формы".

Как известно, Кабинет министров подготовил для представления на рассмотрение Верховной Рады ряд законодательных инициатив, которые должны ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.

 

Валентина Романенко, УП

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