Діяльність прокуратури паралізована через відсутність ДБР – Горбатюк

Робота органів прокуратури паралізована через відсутність Держбюро розслідувань як органу, якому повинні бути передані функції слідства з 20 листопада 2017 року, і непродовження Верховною Радою можливості прокуратури відкривати кримінальні провадження.

Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Паралізована робота щодо неможливості слідчим прокуратури відкривати кримінальні провадження, а орган не створено, і немає єдиної позиції, як в цій ситуації діяти, і хто повинен їх розслідувати", - сказав він.

За словами Горбатюка, на даний час фактично припинено розслідування проваджень щодо колишніх вищих посадових осіб, і розслідування справ про вбивства на Майдані під час Революції Гідності в 2014 році.

"У цих розслідуваннях слідчі прокуратури втрачають повноваження, а кому їх розслідувати? У поліцію не передаси ... Нікому розслідувати", - підкреслив він.

На думку Горбатюка, ця проблема є прямою відповідальністю Верховної Ради.

"Якщо ви не створили (ДБР – ред.), то прийміть Перехідні положення (Кримінального процесуального кодексу – ред.), які дозволять продовжити розслідування", - пояснив Горбатюк.

"Зараз, відповідно до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу (які вступили в дію з 20 листопада 2017 року – ред.), слідчі прокуратури втрачають повноваження, ці повноваження переходять до слідчих ДБР, яких немає. Відповідно всі нові кримінальні провадження, всі злочини, які вчиняються після 20-го листопада підслідні ДБР, а це – злочини, вчинені правоохоронними органами, вищими посадовими особами ... відкривати і розслідувати формально нікому", - додав він.

Горбатюк допустив, що, можливо, будуть ситуативно знайдені виходи з цієї ситуації, наприклад, передаватимуть справи в поліцію або слідчі підрозділи СБУ, але це призведе до перевантаження цих органів.

Він також пояснив, що слідчим прокуратури законодавець надав можливість завершувати кримінальні провадження, розпочаті слідчими прокуратури.

"Мова йде про розпочаті (кримінальні провадження – ред.) слідчими прокуратури. А розпочаті слідчими поліції, СБУ, податкової? У них теж втрачаються повноваження з розслідування", - підсумував начальник департаменту.

Як відомо, ДБР мало почати функціонувати з 20 листопада 2017 року і, відповідно, розпочати досудове слідство справ, які зараз розслідуються органами прокуратури.

Водночас, досі Державне бюро розслідувань не розпочало своєї діяльності, а з 20 листопада 2017 року слідчі органів прокуратури втрачають повноваження щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних бюро.

Ситуацію мав виправити законопроект 7278, який би продовжив повноваження ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, проект досі не був включений у порядок денний засідання Верховної Ради.

16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. У РНБО це заперечують.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба, та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все