Діячі культури закликають Путіна звільнити Сенцова до ЧС-2018

У Франції діячі культури розгорнули кампанію на підтримку українського режисера і активіста Майдану Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії до 20 років колонії.



Газета Libération оприлюднила відкритий лист під заголовком "Терміново звільніть Олега Сенцова".



Підписанти звертаються до всіх, "хто любить кіно, футбол і демократію... або хоча б одне з цих трьох".

Діячі культури нагадують, що червні-липні 2018 року в Росії пройде велике свято футболу – чемпіонат світу.

"Зіпсувати це свято – було б недоречно, але потрібно, напевно, нагадати кожному – футболістам, уболівальникам, глядачам – куди вони мають намір поїхати або звернути свої погляди. До Росії, де панує корупція, де політична гра – фарс, тому що опозиційні партії зазнають переслідувань і не можуть брати участь у виборах, вільна преса є винятком, цензура панує в галузі мистецтва", – йдеться в листі.

У заклику також, відзначено, що противників режиму в Росії переслідують або вбивають - як Бориса Нємцова в лютому 2015 року. Журналістів і НПО переслідують. Сотні художників, підприємців, активістів довільно ув'язнені – режисер Кирило Серебренніков під домашнім арештом.

"Володимир Путін готується до четвертого мандату. Він скоріш за все виграє вибори. Таким чином, він буде президентом до 2024 року. Що стосується Олега Сенцова, то його кинули до в'язниці, на північ від полярного кола – до 2034 року", – зазначають підписанти.

Вони нагадують, що українського режисера заарештували невдовзі після анексії Криму російськими військами в березні 2014 року і кинули в тюрму за сфабрикованими звинувачення.



Автори послання призводять також моторошний лист Сенцова журналістці і правозахисниці Зої Свєтовій, який він відправив у вересні:



"Фізично, звичайно, мене ніхто не чіпає. Але ви прекрасно знаєте, що ця система може карати і вимотувати інакше, не використовуючи грубу силу", – писав кінорежисер.



"Ми не знаємо більше, тому що ув'язнений практично відрізаний від світу. Тільки що дізналися, що його здоров'я погіршується. Ми повинні діяти швидко. Світ кіно, включно представниками Росії, закликає звільнити цього несправедливо засудженого. Настав час розширити це коло. Ми вимагаємо його звільнення з в'язниці", – підкреслюють підписанти.



"Напередодні ймовірного переобрання Володимира Путіна і великого футбольного свята прийшов час дати йому свободу", – закликають діячі культури і мистецтва.

Зараз під документом вже зібрано кілька десятків підписів. Серед підписантів зокрема кінорежисери Мішель Хазанавічюс, Бертран Таверньє, Тоні Маршалл, філософи Славой Жижек, Володимир Єрмоленко, письменники Андрій Курков, Юрій та Софія Андруховичі, Шанталь Тома, та багато інших.



Також, повідомляється, що 20 листопада в паризькому театрі "Одеон" відбудеться вечір, присвячений Олегу Сенцову.