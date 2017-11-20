Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбатюк: Інтерпол зняв з розшуку екс-міністра МВС Захарченка

Понеділок, 20 листопада 2017, 15:20
Екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, з міжнародного розшуку Захарченка і Ратушняка були зняті місяць тому.

Горбатюк заявив, що Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук будь-якого фігуранта справ про події Євромайдану, посилаючись на те, що ці злочини здійснювалися в умовах зміни влади, отже, можуть бути ознаки політичних переслідувань.

""Тітушок" "вони в розшук ставлять, а ось будь-якого, хто так чи інакше був пов'язаний із владою, від рядового  "беркутівця" до вищого керівництва країни, - немає", - сказав глава департаменту спецрозслідування.

Він також уточнив, що на сьогодні розслідуються більше 3 тисяч злочинів, скоєних під час Майдану.

"Про підозри повідомили 380 особам, обвинувальні акти по 239 направлено до суду. 48 осіб визнані винними. Одна людина відбуває реальний термін за гратами", - сказав Горбатюк.

Також він додав, що в розшуку знаходиться 110 підозрюваних.

Раніше Горбатюк заявив, що всі виробництва, які зараз розслідуються відносно злочинів часів Революції гідності, будуть закриті через зміни в Кримінально процесуальному кодексі, прийнятих Верховною Радою 3 жовтня.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу.

Серед пропонованих змін були поправки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, який також обмежити загальний строк, відведений на розслідування, до 6 місяців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЄвромайдансудІнтерпол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: