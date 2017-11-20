Горбатюк: Інтерпол зняв з розшуку екс-міністра МВС Захарченка

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, з міжнародного розшуку Захарченка і Ратушняка були зняті місяць тому.

Горбатюк заявив, що Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук будь-якого фігуранта справ про події Євромайдану, посилаючись на те, що ці злочини здійснювалися в умовах зміни влади, отже, можуть бути ознаки політичних переслідувань.

""Тітушок" "вони в розшук ставлять, а ось будь-якого, хто так чи інакше був пов'язаний із владою, від рядового "беркутівця" до вищого керівництва країни, - немає", - сказав глава департаменту спецрозслідування.

Він також уточнив, що на сьогодні розслідуються більше 3 тисяч злочинів, скоєних під час Майдану.

"Про підозри повідомили 380 особам, обвинувальні акти по 239 направлено до суду. 48 осіб визнані винними. Одна людина відбуває реальний термін за гратами", - сказав Горбатюк.

Також він додав, що в розшуку знаходиться 110 підозрюваних.

Раніше Горбатюк заявив, що всі виробництва, які зараз розслідуються відносно злочинів часів Революції гідності, будуть закриті через зміни в Кримінально процесуальному кодексі, прийнятих Верховною Радою 3 жовтня.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу.

Серед пропонованих змін були поправки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, який також обмежити загальний строк, відведений на розслідування, до 6 місяців.