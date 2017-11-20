Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбатюк: Интерпол снял с розыска экс-министра МВС Захарченко

Понедельник, 20 ноября 2017, 15:20
Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко

Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-замминистра МВД Виктора Ратушняка.

Об этом в интервью журналу "Фокус" сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, с международного розыска  Захарченко и Ратушняк были сняты месяц назад.

Горбатюк заявил, что Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск любого фигуранта дел о событиях Евромайдана, ссылаясь на то, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть признаки политических преследований.

""Титушек" они в розыск ставят, а вот любого, кто так или иначе был связан с властью, от рядового "беркутовца" до высшего руководства страны, — нет", - сказал глава департамента спецрасследований.

Он также уточнил, что на сегодня  расследуются более 3 тысяч преступлений, совершённых во время Майдана.

"О подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решёткой", - сказал Горбатюк.

Также он добавил, что в розыске находится 110 подозреваемых.

Ранее Горбатюк заявил, что все производства, которые сейчас расследуются в отношении преступлений времен Революции достоинства, будут закрыты из-за изменений в Уголовный процессуальный кодекс, принятых Верховной Радой 3 октября.

Как известно, 3 октября Верховная Рада проголосовала президентский законопроект о судебной реформе.

Среди предлагаемых изменений были поправки депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, среди которых предложение ограничить общий срок, отведенный на расследование, до 6 месяцев.

Темы: ГенпрокуратураЕвромайдансудИнтерпол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
Все новости...
Реклама: