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Магомеда Дукузова затримали в Києві за запитом Росії – МВС РФ

Понеділок, 20 листопада 2017, 16:40

Підозрюваного у вбивстві головного редактора російської версії журналу "Форбс" Пола Хлєбнікова Магомеда Дукузова затримали в Києві за запитом російських правоохоронців.

Про це заявила в понеділок офіційний представник МВС РФ Ірина Волк російському "Інтерфаксу".

"17 листопада в Києві затримали Магомеда Дукузова, 1978 року народження, оголошений в міжнародний розшук за запитом російських правоохоронних органів. Він звинувачується в причетності до скоєння вбивств на замовлення на території Москви, в тому числі головного редактора російської версії журналу "Форбс" Пола Хлєбнікова", – сказала Вовк.

За її словами, Генеральна прокуратура РФ проінформована про факт затримання, як і ініціатор розшуку – ГУ МВС по Москві.

У той же час Служба безпеки України повідомляла про затримання в Києві уродженця Чечні, який оголошений в міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів.

"За інформацією Інтерполу іноземець брав участь в здійсненні ряду вбивств на замовлення, зокрема, головного редактора російського видання" Форбс "- громадянина США Пола Хлєбнікова та заступника голови - керівника апарату уряду Чеченської Республіки в 2001-2003 роках", – йшлося в повідомленні.

За оперативною інформацією, після втечі з РФ він був у складі злочинного угруповання, яка вимагала гроші у приватних підприємців в Україні.

Як відомо, 9 липня 2004 року Пола Хлєбнікова застрелили поблизу редакції "Форбс" в Москві. У його вбивстві звинувачували Казбека Дукузова, Мусу Вахаєва і Фаїла Садретдінова.

Співучасниками злочину слідчі вважали також брата Дукузова Магомеда і такого собі Магомеда Едільсултанова.

У 2006 році їх виправдали, але Верховний суд скасував вирок. Після цього Дукузов не з'явився в суд на розгляд справи - його оголосили в розшук.

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