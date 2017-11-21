Мер Одеси відповів на інформацію про російський паспорт
Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що поширення інформації про наявність у нього російського паспорта – це провокація.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Не вірте брехні і чуткам", - сказав Труханов у відповідь на прохання журналістів прокоментувати ситуацію з російським паспортом.
Мер Одеси відзначив, що раніше вже відповів на всі питання про його можливе друге громадянство і готовий зробити це знову.
Як відомо, про російський паспорт Труханова, його номер та дату видачі раніше повідомляло "Слідство.Інфо" у своєму розслідуванні, що було проведене у 2016 році.
Сам Труханов заперечував володіння російським документом. Він стверджував, що його паспорт підробка, виконана колишнім мером Едуардом Гурвіцом.
Наявність у мера Одеси скандального документа перевіряли працівники управління СБУ в Одеській області. Але доказів не знайшли.
Водночас база даних Федеральної податкової служби РФ свідчить, що у мера Одеси таки є російський паспорт.