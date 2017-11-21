Мэр Одессы ответил на информацию о российском паспорте
Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что распространение информации о наличии у него российского паспорта – это провокация.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Не верьте вранью и слухам", - сказал Труханов в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с российским паспортом.
Мэр Одессы отметил, что ранее уже ответил на все вопросы о его возможном втором гражданстве и готов сделать это снова.
Как известно, о российском паспорте Труханова, его номере и дате выдачи ранее сообщало "Слідство.Інфо" в своем расследовании, проведенном в 2016 году.
Сам Труханов отрицал владение российским документом. Он утверждал, что его паспорт подделка, выполненная бывшим мэром Эдуардом Гурвицем.
Наличие у Труханова скандального документа проверяли сотрудники управления СБУ в Одесской области. Но доказательств не нашли.
Однако база данных Федеральной налоговой службы РФ свидетельствует, что у мэра Одессы есть российский паспорт.