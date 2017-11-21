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У Луганську вже кілька годин не працюють радіо і ТБ

Вівторок, 21 листопада 2017, 16:34
У Луганську вже кілька годин не працюють радіо і ТБ

У тимчасово окупованому Луганську вже кілька годин не працюють телебачення і радіо.

Про це "Укрінформу" телефоном розповіли мешканці міста на умовах анонімності.

"Уже дві години не працює жоден телеканал. Радіо теж не працює. Може, хоч ви мені розкажете, що тут у нас відбувається?", – сказав один із співрозмовників кореспондента.

Водночас на YouTube-каналі в інтернеті виходять випуски новин так званої ДТРК "ЛНР", в яких показують присутність неідентифікованих озброєних людей та бронетехніку в центрі міста.

Інший мешканець окупованого міста розповів, що його спроба отримати в поштовому відділенні грошовий переказ була невдалою:

"Ми з дружиною підійшли – відділення зачинене. Поки ми дивилися оголошення на дверях, вийшов співробітник пошти. На наше запитання, коли можна буде отримати гроші, він заявив, що десь за годину до того приїхала інкасаторська машина й забрала всі гроші. І додав, що раніше такого ніколи не було".

Цей же співрозмовник повідомив, що, проходячи повз один із банків, побачив доволі велику чергу. Це його здивувало, оскільки луганчани вже звикли до напівпорожніх банківських приміщень.

Можна припустити, що люди, побоюючись розгортання конфлікту між кримінальними угрупованнями так званого голови "ЛНР" Ігоря Плотницького і так званого "міністра" внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета, почали запасатися всім необхідним.

Також у соцмережах є повідомлення про те, що в окупованому Луганську відключили "місцевий" мобільний зв'язок "Лугаком".

"Тєлік вирубали," Лугаком "ліг", - пишуть користувачі.

Як зазначає "Остров", є повідомлення, що озброєні люди з білими пов'язками на рукавах захопили телецентр і сепаратистську "державну" телерадікомпанію.

"Зараз шукають запис балету "Лебедине озеро", – жартують мешканці окупованої частини Луганської області, натякаючи на путч ДКНС в Москві 1991 року.

Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростовує свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "перебуває під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛНРОРДЛО
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