Голова НАЗК натякає, що Соломатіна вкрала документи

Керівник Національного агентства з запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що Ганна Соломатіна незаконно зберігає матеріали деяких майнових перевірок.

Перед засіданням антикорупційного комітету Верховної Ради її запитали про нібито фальсифікацію спецперевірки кандидата на посаду ректора Медичної академії.

"Ми уже до Національної поліції багато листів направляємо – хай правоохоронні органи проведуть експертизи, встановлять дійсний факт", – сказала Корчак.

"Я не можу коментувати те, що вам Ганна Соломатіна дала… Хай в рамках кримінальних розслідувань фахівці нададуть оцінку, щоб не було ніякого суб’єктивного тиску", – заявила вона

"А до Ганни Соломатіної в мене велика претензія в тому, що саме в неї залишилися документи… в неї є матеріали перевірок – вона їх не здала. Мабуть, після цього засідання я все ж таки прийду і складу робочу групу, комісію, щоб здійснити виїмку цих документів", – сказала керівник НАЗК

"Якщо Ганна Соломаітна дуже хоче, щоб було проведене розслідування – її аж п’ять НАБУшників охороняє, – дайте можливість професіоналам надати оцінку тим документам я не буду коментувати хворобливі уявлення якоїсь жінки", – додала вона.

Корчак запевнила, що ні з ким не сварилася і не будує на посаді політичну кар’єру.

"Я не використовую свою посаду, щоб зробити жертви. Я просто не хочу коментувати нерозумні, непрофесійні дії людини, яка пішла з Національного агентства, тільки в силу того, щоб не порушували проти неї дисциплінарне провадження", – заявила вона

"30 жовтня було порушено дисциплінарне провадження. 31 жовтня вона (Соломатіна) звільнилася за власним бажанням. Це людина, яка не організувала роботу департаменту" – сказала Корчак.

"І ті факти, які вона зараз показує, – вона жодного факту не показала мені як керівнику органу. І якби я не втрутилася в роботу пані Димніч, яка проводила нібито якусь перевірку, і не дала офіційні доручення – і не отримали ви отой папірець, який немає ніяких законних підстав оформлення навіть", – додала вона.

За словами Корчак, документ безграмотно складений і підписаний самою Димніч. "Димніч і Соломатіна – подружки. Що ж вони одна в одної перевіряли?".

Корчак стверджує, що Соломатіна під час перебування на посаді не виконала свої функції і не повідомила її про проблеми для вжиття заходів.

"Ми будемо проводити свої перевірки, щоб встановити дійсні обставини справ. Станом на сьогодні більшість матеріалів не підтверджується. І ще виникає питання, чи не вкрала Соломатіна документи з департаменту?", – заявила голова НАЗК.

На думку Корчак, Соломатіну хтось використав. "Все, що вона зараз показує, – це явка з повинною. Спитайте її, будь ласка, хто її використовує".

Вона не виключила, що проти Соломатіної може бути порушене кримінальне провадження.

Як відомо, Соломатіна звинувачувала Корчак у фальсифікації перевірок і змові з "куратором" із Адміністрації президента.