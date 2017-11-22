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Глава НАПК намекает, что Соломатина украла документы

Среда, 22 ноября 2017, 11:07

Руководитель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак заявляет, что Анна Соломатина незаконно хранит материалы некоторых имущественных проверок.

Перед заседанием антикоррупционного комитета Верховной Рады ее спросили о якобы фальсификации спецпроверки кандидата на должность ректора Медицинской академии.

"Мы уже в Национальную полицию много писем направляем – пусть правоохранительные органы проведут экспертизы, установят действительный факт", – сказала Корчак.

"Я не могу комментировать то, что вам Анна Соломатина дала ... Пусть в рамках уголовных расследований специалисты дадут оценку, чтобы не было никакого субъективного давления", – заявила она

"А к Анне Соломатиной у меня большая претензия в том, что именно у нее остались документы... у нее есть материалы проверок – она ​​их не сдала. Видимо, после этого заседания я все же приду и создам рабочую группу, комиссию, чтобы провести выемку этих документов", – сказала руководитель НАПК.

"Если Анна Соломаитна очень хочет, чтобы было проведено расследование – ее целых пять НАБУшников охраняет, – дайте возможность профессионалам дать оценку тем документам. Я не буду комментировать больные представления какой-то женщины", – добавила она.

Корчак заверила, что ни с кем не ссорилась и не строит на должности политическую карьеру.

"Я не использую свой пост, чтобы сделать жертвы. Я просто не хочу комментировать глупые, непрофессиональные действия человека, который ушел из Национального агентства, только в силу того, чтобы не возбуждали против него дисциплинарное производство", – заявила она

"30 октября было открыто дисциплинарное производство. 31 октября она (Соломатина) уволилась по собственному желанию. Это человек, который не организовала работу департамента", – сказала Корчак.

"И те факты, которые она сейчас показывает, – она ​​ни факта не показала мне как руководителю органа. И если бы я не вмешалась в работу госпожа Дымнич, которая проводила якобы какую-то проверку, и не дала официальные поручения – и не получили вы этот бумажку, которой нет никаких законных оснований оформления даже", – добавила она.

По словам Корчак, документ безграмотно составлен и подписан самой Дымнич. "Дымнич и Соломатина – подружки. Что же они друг у друга проверяли?".

Корчак утверждает, что Соломатина во время пребывания на должности не выполнила свои функции и не сообщила ей о проблемах для принятия мер.

"Мы будем проводить свои проверки, чтобы установить истинные обстоятельства дел. На сегодня большинство материалов не подтверждается. И еще возникает вопрос, не украла ли Соломатина документы из департамента?", – заявила глава НАПК.

По мнению Корчак, Соломатину кто-то использовал. "Все, что она сейчас показывает, – это явка с повинной. Спросите ее, пожалуйста, кто ее использует".

Она не исключила, что против Соломатиной может быть возбуждено уголовное производство.

Как известно, Соломатина обвиняла Корчак в фальсификации проверок и сговоре с "куратором" из Администрации президента.

Алена Рощенко, УП
Темы: НАПКскандал
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