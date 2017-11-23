Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Избиение судьи Гольник расследуют как хулиганство с оружием

Четверг, 23 ноября 2017, 11:19

Полиция начала уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия по факту избиения судьи Октябрьского районного суда Полтавы Ларисы Гольник.

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Полтавской области.

"Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", - говорится в сообщении.

Как рассказал "Украинской правде" начальник отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, подозреваемых по делу пока нет.

"Подозреваемых пока нет. Но полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению", - сказал он.

Сулаев добавил, что с места происшествия изъяли велосипеды, на которых передвигались нападавшие, и другие вещественные доказательства. Будет проведено 3 экспертизы.

В то же время он отказался сообщить, есть ли у полиции записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать злоумышленников.

"Это детали досудебного расследования, и мы не будем информировать преступников, что мы нашли, что у нас есть, и чего нет", - сказал Сулаев.

Он также отказался комментировать слова Гольник о том, что она подозревает в нападении окружение городского головы или председателя Октябрьского суда.

"Я не буду это комментировать. Сейчас все возможные версии отрабатываются: от банального хулиганского нападения до нападения, связанного с ее профессиональной деятельностью. Все версии рабочие. Все, что от нас зависит, мы сделаем", - сказал Сулаев.

Правоохранители призывают граждан, имеющих информацию о нападении, или знают лиц, которые могут быть причастны к преступлению, сообщить об этом по телефону "102".

Как известно, 22 ноября вечером в Полтаве возле Мемориала Солдатской славы напали на судью Ларису Гольник.

В мае 2016 судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.

В марте 2017 года "Слидство.Инфо" провело расследование, в котором рассказывалось о Ларисе Гольник и ее обвинениях против местного мэра и его помощников в попытке подкупа.

В сентябре 2017 Национальное агентство предотвращения коррупции вынесло предписание председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка относительно полтавского судьи, который оказывал давление на коллегу Ларису Гольник.

Гольник связывает нападение на нее с окружением мэра Полтавы Александра Мамая.

Ирина Балачук, УП
Темы: судПолтавакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
Все новости...
Реклама: