Избиение судьи Гольник расследуют как хулиганство с оружием

Полиция начала уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия по факту избиения судьи Октябрьского районного суда Полтавы Ларисы Гольник.

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Полтавской области.

"Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", - говорится в сообщении.

Как рассказал "Украинской правде" начальник отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, подозреваемых по делу пока нет.

"Подозреваемых пока нет. Но полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению", - сказал он.

Сулаев добавил, что с места происшествия изъяли велосипеды, на которых передвигались нападавшие, и другие вещественные доказательства. Будет проведено 3 экспертизы.

В то же время он отказался сообщить, есть ли у полиции записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать злоумышленников.

"Это детали досудебного расследования, и мы не будем информировать преступников, что мы нашли, что у нас есть, и чего нет", - сказал Сулаев.

Он также отказался комментировать слова Гольник о том, что она подозревает в нападении окружение городского головы или председателя Октябрьского суда.

"Я не буду это комментировать. Сейчас все возможные версии отрабатываются: от банального хулиганского нападения до нападения, связанного с ее профессиональной деятельностью. Все версии рабочие. Все, что от нас зависит, мы сделаем", - сказал Сулаев.

Правоохранители призывают граждан, имеющих информацию о нападении, или знают лиц, которые могут быть причастны к преступлению, сообщить об этом по телефону "102".

Как известно, 22 ноября вечером в Полтаве возле Мемориала Солдатской славы напали на судью Ларису Гольник.

В мае 2016 судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.

В марте 2017 года "Слидство.Инфо" провело расследование, в котором рассказывалось о Ларисе Гольник и ее обвинениях против местного мэра и его помощников в попытке подкупа.

В сентябре 2017 Национальное агентство предотвращения коррупции вынесло предписание председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка относительно полтавского судьи, который оказывал давление на коллегу Ларису Гольник.

Гольник связывает нападение на нее с окружением мэра Полтавы Александра Мамая.