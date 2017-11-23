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ГПУ підготувала підозру керівнику Фонду держмайна

Четвер, 23 листопада 2017, 12:41

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про незаконну приватизацію частини будівлі Міністерства агрополітики, одним з підозрюваних в якому є керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров.

Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

За словами Луценка, цей злочин було скоєно в січні 2013 року.

"Історія типова для тих часів відвертого дерибану. Міністр і його протеже вирішили створити пивний ресторан прямо в приміщенні міністерства на Хрещатику. Звичайно – задарма", - розповідає він.

За даними генпрокурора, злочинці діяли через схему оренди з правом приватизації за умови поліпшення приміщення.

"Звичайно, ремонтні роботи були лише на папері. І потрібні були ці папери для підписання незаконної угоди про купівлю - продаж державного приміщення приватному ТОВ", - пояснює він.

За словами Луценка, саме Трубаров, який тоді керував київським відділення ФДМ, не провів передбачених заходів контролю і підписав незаконний договір.

Голова ГПУ повідомив, що 22 листопада Трубарова допитали.

"Ще вчора він мав би бути затриманий. Але закон передбачає передачу такої справи і готової підозри в НАБУ. Що і зроблено. Оперативності і удачі колегам", - пише Луценко.

Він додав до свого посту копію фіктивного договору.

 

Українська правда

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Теми: Фонд держмайнаГенпрокуратуракримінал
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