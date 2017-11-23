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ГПУ подготовила подозрение руководителю Фонда госимущества

Четверг, 23 ноября 2017, 12:41

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики, одним из подозреваемых в котором является руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, это преступление было совершено в январе 2013 года.

"История типичная для того времени откровенного дерибана. Министр и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно - даром", - рассказывает он.

По данным генпрокурора, преступники действовали по схеме аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения.

"Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле-продаже государственного помещения частному ООО", - объясняет он.

По словам Луценко, именно Трубаров, который тогда руководил киевским отделением ФГИ, не предпринял предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор.

Глава ГПУ сообщил, что 22 ноября Трубаров допросили.

"Еще вчера его должны были задержать. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано. Оперативности и удачи коллегам", - пишет Луценко.

Он приложил к своему посту копию фиктивного договора.

 

Украинская правда

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Темы: Фонд госимуществаГенпрокуратуракриминал
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