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Після обшуків кримських татар відправили до СІЗО

Четвер, 23 листопада 2017, 15:24

Російські силовики відвезли в ізолятор тимчасового утримання кримськотатарських активістів, затриманих 23 листопада в анексованому Росією Криму.

Як повідомляє кореспондент "Радіо Свобода".

Зазначається, що це сталося після слідчих дій і огляду їхніх автомобілів.

"У ході слідчих дій оглянули й опечатали автомобіль Бекіра Дегерменджі. Перевірили машину Асана Чапуха. У Дегерменджі вилучили комп’ютер, паспорт і книжку про 26 лютого, видану в Києві", – повідомляє видання

Також за даними ресурсу,  після закінчення перевірки всіх активістів відвезли в ізолятор. За словами слідчих, запобіжний захід активістам оберуть у найближчі два дні.

Раніше повідомлялося, що в анексованому Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Згодом стало відомо, що після затримань кримських татар в окупованому Криму на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

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"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосіяполітв'язні
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