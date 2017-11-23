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После обысков крымских татар отправили в СИЗО

Четверг, 23 ноября 2017, 15:24

Российские силовики увезли в изолятор временного содержания крымскотатарских активистов, задержанных 23 ноября в аннексирована Россией Крыма.

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Отмечается, что это произошло после следственных действий и осмотра их автомобилей.

"В ходе следственных действий осмотрели и опечатали автомобиль Бекира Дегерменджи. Проверили машину Асана Чапуха. В Дегерменджи изъяли компьютер, паспорт и книгу о 26 февраля, изданную в Киеве", - сообщает издание

Также по данным ресурса, после окончания проверки всех активистов отвезли в изолятор. По словам следователей, меру пресечения активистам выберут в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Впоследствии стало известно, что после задержаний крымских татар в оккупированном Крыму на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

Темы: КрыманнексияРосcияполитзаключенные
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