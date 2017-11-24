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США виступили на захист Сущенка в ОБСЄ

П'ятниця, 24 листопада 2017, 00:20
США виступили на захист Сущенка в ОБСЄ

Представництво США при ОБСЄ закликало РФ негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка.

Про це заявив офіційний представник США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані тим, що московський суд може присудити журналісту Роману Сущенку до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими обвинуваченнями у шпигунстві. Ми закликаємо Росію зняти ці звинувачення", - наголосив Каміан.

"Сполучені Штати також стежать за справами Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яких засудили в травні 2016 року за звинуваченнями у фальшивому "тероризмі". Ми закликаємо Росію повернути їх до України", - підкреслив американський дипломат.

"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, включаючи зобов'язання перед ОБСЄ, поважати суверенітет й територіальну цілісність України", - заявив Каміан.

Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Теми: СущенкоСШАРосіяполітв'язні
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