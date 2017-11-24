США выступили в защиту Сущенко в ОБСЕ

Представительство США при ОБСЕ призвало РФ немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом заявил официальный представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что московский суд может присудить журналисту Роману Сущенко до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в шпионаже. Мы призываем Россию снять эти обвинения", - подчеркнул Камиан.

"Соединенные Штаты также следят за делами Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых осудили в мае 2016 по обвинению в ложном "терроризме". Мы призываем Россию вернуть их в Украину", - подчеркнул американский дипломат.

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, включая обязательства перед ОБСЕ, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Камиан.

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.