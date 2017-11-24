Порошенко порадився з Меркель щодо ситуації в Луганську

Президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба голови Української держави.

"Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів, а також ситуацію у Луганську", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідери двох країн скоординували подальші кроки щодо ініціативи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

"Порошенко та Меркель домовилися вжити максимальних зусиль для якнайскорішого звільнення українських заручників на Донбасі та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму", - розповідає прес-служба.

Президент України наголосив, що тривала російська агресія на Донбасі та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагають продовження дії санкцій стосовно Росії.

Сторони також обговорили орієнтовний графік контактів у Нормандському форматі.

Крім того, Порошенко розповів Меркель про реформи, які вдалося запровадити в Україні цієї осені, та про подальше реформування країни.

Як відомо, після конфлікту з відстороненим так званим "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Плотницький врешті-решт втік до Москви.

24 листопада в окупованому Луганську бойовики зберігають оточення тільки біля захоплених об'єктів обласного телеканалу, в місті значно зменшилася кількість військової техніки.

Напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи оточення Плотницького - це агентура українських спецслужб.



Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.



Плотницький виступив з двома зверненнями, запевняючи що контролює ситуацію, яка незабаром повинна вирішитися. Втім згодом з кортежем покинув окупований Луганськ.



У Кремлі офіційно не коментують те, що відбувається в Луганську.



У той же час секретар РНБО Олександр Турчинов 24 листопада заявив, що через розбірки між різними кримінальними угрупованнями на окупованих територіях російське військове керівництво збільшило військовий контингент на Донбасі.