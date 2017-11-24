Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко порадився з Меркель щодо ситуації в Луганську

П'ятниця, 24 листопада 2017, 13:07

Президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба голови Української держави.

"Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів, а також ситуацію у Луганську", - йдеться в повідомленні.

 

Зазначається, що лідери двох країн скоординували подальші кроки щодо ініціативи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

"Порошенко та Меркель домовилися вжити максимальних зусиль для якнайскорішого звільнення українських заручників на Донбасі та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму", - розповідає прес-служба.

Президент України наголосив, що тривала російська агресія на Донбасі та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагають продовження дії санкцій стосовно Росії.

Сторони також обговорили орієнтовний графік контактів у Нормандському форматі.

Крім того, Порошенко розповів Меркель про реформи, які вдалося запровадити в Україні цієї осені, та про подальше реформування країни.

 

Як відомо, після конфлікту з відстороненим так званим "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Плотницький врешті-решт втік до Москви.

24 листопада в окупованому Луганську бойовики зберігають оточення тільки біля захоплених об'єктів обласного телеканалу, в місті значно зменшилася кількість військової техніки.

Напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи оточення Плотницького - це агентура українських спецслужб.

Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Плотницький виступив з двома зверненнями, запевняючи що контролює ситуацію, яка незабаром повинна вирішитися. Втім згодом з кортежем покинув окупований Луганськ.

У Кремлі офіційно не коментують те, що відбувається в Луганську.

У той же час секретар РНБО Олександр Турчинов 24 листопада заявив, що через розбірки між різними кримінальними угрупованнями на окупованих територіях російське військове керівництво збільшило військовий контингент на Донбасі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоМеркельЛуганськнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: