Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе экс-лидера Правого сектора арестовали с правом залога в 600 тысяч

Суббота, 25 ноября 2017, 10:31

В Одессе суд избрал экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен. 

Как сообщает "Думская", Стерненко подозревают в организации беспорядков 18 ноября в Горсаду.

Защита Стерненко намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. 

Как отмечает СМИ, ранее Стерненко оказывал давление на одесские суды, был уличен в физическом воздействии и угрозах. 

Губернатор Одесской области Максим Степанов на своей странице в Facebook заявил, что считает сумму назначенного залога недопустимой и обещает внести деньги за Стерненко. 

 

Как известно, 18 ноября во время протестов против застройки в Городском саду Одессы разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину. Во время столкновений был применен слезоточивый газ.

После столкновений за медицинской помощью обратились 20 полицейских.

Полиция квалифицирует инцидент по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаПравый секторсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: