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Стало відомо, хто представлятиме ОРЛО на переговорах у Мінську

Субота, 25 листопада 2017, 12:27

Новопризначений виконувач обов'язків глави ОРЛО Леонід Пасічник призначив представника "ЛНР" на Мінських переговорах.

Як повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "ЛИЦ", представляти інтереси ОРЛО в Мінську буде в.о. "міністра закордонних справ" Владислав Дейнего.

За словами Пасічника, мета "Мінська" - "врегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом і недопущення кровопролиття на наших територіях".

Раніше Пасічник заявляв, що ОРЛО "продовжить курс у внутрішній і зовнішній політиці".

25 листопада стало відомо, що "народна рада "ЛНР" задовольнила заяву ватажка бойовиків ОРЛО Ігоря Плотницького про "відставку за власним бажанням" і призначила виконуючим його обов'язки Леоніда Пасічника.

Разом з тим Плотницького призначили уповноваженим від ОРЛО з виконання Мінських угод, оскільки він є одним з підписантів цих угод. 

Українська правда 

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