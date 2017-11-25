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Бойовики підтвердили відставку Плотницького та призначення нового ватажка

Субота, 25 листопада 2017, 10:51
Бойовики підтвердили відставку Плотницького та призначення нового ватажка

Так звана "народна рада "ЛНР" задовольнила заяву ватажка бойовиків ОРЛО Ігоря Плотницького про "відставку за власним бажанням" і призначила виконувачем його обов'язків Леоніда Пасічника.

Про це повідомляє онлайн-ресурс бойовиків ОРЛО "ЛИЦ".

Як відомо, раніше Плотницький заявив про відставку за станом здоров'я. Його призначили уповноваженим від ОРЛО з виконання Мінських угод, оскільки він є одним з підписантів цих угод. 

До призначення виборів нового ватажка ОРЛО він запропонував призначити т.в.о. главу "МГБ ЛНР" Леоніда Пасічника, який заявив про свою "прихильність Мінським угодам".

Пасічник працював в СБУ начальником підрозділу по боротьбі з контрабандою головного відділу "К" Управління СБУ у Луганській області, начальником Стахановського міжрайонного відділу. "Міністром МГБ" в ОРЛО його було призначено у жовтні 2014 року.

Як відомо, ввечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Російське видання РБК, посилаючись на джерела в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким та Корнетом - відстороненим главою "МВС ЛНР" - Кремль став на бік останнього.

23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебував ватажок ОРЛО Ігор Плотницький. 

У той же день росЗМІ повідомили, що автомобільний кортеж, в якому перебували Плотницький, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та інші особи, виїхав з території Луганська, пізніше Плотницького помітили в аеропорту в РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛНР
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