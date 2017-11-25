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Стало известно, кто представит ОРЛО на переговорах в Минске

Суббота, 25 ноября 2017, 12:27

Новоназначенный исполняющий обязанности главы ОРЛО Леонид Пасечник назначил представителя "ЛНР"  на Минских переговорах.

Как сообщает онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ", представлять интересы ОРЛО в Минске будет и.о. "министра иностранных дел" Владислав Дейнего. 

По словам Пасечника, цель "Минска"- "урегулирование конфликта на Донбассе мирным путем и недопущение кровопролития на наших территориях". 

Ранее Пасечник заявлял, что ОРЛО "продолжит курс во внутренней и внешней политике".

25 ноября стало известно, что  "народный совет "ЛНР" удовлетворил заявление лидера боевиков ОРЛО Игоря Плотницкого об "отставке по собственному желанию" и назначил исполняющим его обязанности Леонида Пасечника.

Вместе с тем Плотницкого назначили уполномоченным от ОРЛО по выполнению Минских соглашений, так как он является одним из подписантов этих соглашений.

Украинская правда 

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