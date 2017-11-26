Полиция: Новикова арестовали на 60 суток по делу о похищении побратима

Бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова задержали по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году.

Видео с показаниями Калашника опубликовало Министерство внутренних дел в Facebook.

По словам Калашника, он с июня 2014 года был добровольцем батальона "Донбасс". В сентябре 2014 года он инициировал аудит благотворительного фонда батальона. По его рассказу, 13 сентября к нему пришла личная охрана первого командира батальона Семена Семенченко, которая попыталась его подкупить, но он отказался.

"А на следующий день 14 сентября именно эти люди похитили меня из воинской части 3027. Я выезжал на машине из части, меня заблокировали, выбросили из моей машины, связали, избили и вывезли за пределы Киевской области", - добавил он.

По его словам, его удерживали в плену три месяца, а первые 30 дней он провел сидя привязанным на стуле. Также он говорит, что в течение этого времени ему дали 10-11 тарелок еды.

"Целью такого содержания было заставить меня взять ответственность за слитые сепаратистам и россиянам списки нашего батальона", - считает Калашников.

12 января, говорит он, его освободили донецкие правоохранители.

"На месте преступления были зафиксированы те лица, которые принимали участие в похищении. 14 декабря мужчина прибыл в Киев и дал показания в правоохранительные органы", - отметила пресс-служба МВД.

"За эти преступления сейчас и привлекается к ответственности гражданин Н. (по информации УП, речь идет о Новикова - ред.), который был задержан 24 ноября", - добавила пресс-служба.

Сейчас открыто уголовное производство сразу по 7 статьям, среди которых ч. 4 ст. 358 "Использование заведомо поддельных документов", ч. 3 ст. 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", ч. 1 ст. 425 "Небрежное отношение к военной службе", ч. 2 ст. 127 "Пытки", ч. 2 ст. 162 "Нарушение неприкосновенности жилища", ч. 2 ст. 365 "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и ч. 2 статьи 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Как заявили в МВД, Октябрьский суд Мариуполя избрал для Новикова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Как известно, 24 ноября "Рух визволення" заявил о похищении активиста, ветерана батальона "Донбасс" Александра Новикова.

По словам нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева, похищением Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Украинская правда