Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция: Новикова арестовали на 60 суток по делу о похищении побратима

Воскресенье, 26 ноября 2017, 14:02
Александр Калашник

Бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова задержали по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году.

Видео с показаниями Калашника опубликовало Министерство внутренних дел в Facebook.

По словам Калашника, он с июня 2014 года был добровольцем батальона "Донбасс". В сентябре 2014 года он инициировал аудит благотворительного фонда батальона. По его рассказу, 13 сентября к нему пришла личная охрана первого командира батальона Семена Семенченко, которая попыталась его подкупить, но он отказался.

"А на следующий день 14 сентября именно эти люди похитили меня из воинской части 3027. Я выезжал на машине из части, меня заблокировали, выбросили из моей машины, связали, избили и вывезли за пределы Киевской области", - добавил он.

По его словам, его удерживали в плену три месяца, а первые 30 дней он провел сидя привязанным на стуле. Также он говорит, что в течение этого времени ему дали 10-11 тарелок еды.

"Целью такого содержания было заставить меня взять ответственность за слитые сепаратистам и россиянам списки нашего батальона", - считает Калашников.

12 января, говорит он, его освободили донецкие правоохранители.

"На месте преступления были зафиксированы те лица, которые принимали участие в похищении. 14 декабря мужчина прибыл в Киев и дал показания в правоохранительные органы", - отметила пресс-служба МВД.

"За эти преступления сейчас и привлекается к ответственности гражданин Н. (по информации УП, речь идет о Новикова - ред.), который был задержан 24 ноября", - добавила пресс-служба.

Сейчас открыто уголовное производство сразу по 7 статьям, среди которых ч. 4 ст. 358 "Использование заведомо поддельных документов", ч. 3 ст. 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", ч. 1 ст. 425 "Небрежное отношение к военной службе", ч. 2 ст. 127 "Пытки", ч. 2 ст. 162 "Нарушение неприкосновенности жилища", ч. 2 ст. 365 "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и ч. 2 статьи 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Как заявили в МВД, Октябрьский суд Мариуполя избрал для Новикова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Как известно, 24 ноября "Рух визволення" заявил о похищении активиста, ветерана батальона "Донбасс" Александра Новикова.

По словам нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева, похищением Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
МВД
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций
Последние новости
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
Все новости...
Реклама: