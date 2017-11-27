Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Російська опозиціонерка втекла в Україну

Понеділок, 27 листопада 2017, 04:52

Російська опозиціонерка, активістка "Нової опозиції" Ольга Романова виїхала до Києва.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на блог російського політика В'ячеслава Мальцева на французькому сайті Mediapart.

Романова виїхала з РФ після її затримання та допиту як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм, написав у блозі Мальцев та його представник у Франції П'єр Афнер.

Згідно з повідомленням, Романова виїхала з Москви до Києва через Мінськ на автомобілі з сервісу BlaBlaCar.

Наприкінці жовтня стало відомо, що учасників "Нової опозиції" Ольгу Романову та Андрія Титкова затримали за акцію на Уст'їнському мосту у Москві. Там опозиціонери повісили манекен з гаслами "Пыня уходи" і "Путин – смерть. Революція – життя. 05.11.2017".  "Пинею" у Росії називають президента країни Володимира Путіна.

Невдовзі після проведення цієї акції, а саме 5 листопада, вдома у Романової пройшов обшук, після якого опозиціонерку відвезли до ФСБ. Її допитали як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм, порушених щодо членів руху "Артпідготовка".

Цей рух у жовтні був визнаний екстремістським і заборонений судом. Тоді Романовій сказали, що в подальшому її статус може змінитися на обвинувачену.

Як повідомлялося, Мальцеву, який був організатором 5 листопада акції протесту проти президента РФ, надали статус політичного біженця в ЄС.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: