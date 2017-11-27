Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Российская оппозиционерка убежала в Украину

Понедельник, 27 ноября 2017, 04:52

Российская оппозиционерка, активистка "Новой оппозиции" Ольга Романова уехала в Киев.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на блог российского политика Вячеслава Мальцева на французском сайте Mediapart.

Романова выехала из РФ после ее задержания и допроса в качестве свидетеля по уголовным делам о терроризме и экстремизме, написал в блоге Мальцев и его представитель во Франции Пьер Афнер.

Согласно сообщению, Романова уехала из Москвы в Киев через Минск на автомобиле из сервиса BlaBlaCar.

В конце октября стало известно, что участников "Новой оппозиции" Ольгу Романову и Андрея Титкова задержали за акцию на Устьинском мосту в Москве. Там оппозиционеры повесили манекен с лозунгами "Пыня уходи" и "Путин - смерть. Революция - жизнь. 05.11.2017". "Пыней" в России называют президента страны Владимира Путина.

Вскоре после проведения этой акции, а именно 5 ноября, дома у Романовой прошел обыск, после которого оппозиционерку отвезли в ФСБ. Ее допросили в качестве свидетеля по уголовным делам о терроризме и экстремизме, возбужденных в отношении членов движения "Артподготовка".

Это движение в октябре было признано экстремистским и запрещено судом. Тогда Романовой сказали, что в дальнейшем ее статус может измениться на обвиняемую.

Как сообщалось, Мальцеву, который был организатором 5 ноября акции протеста против президента РФ, предоставили статус политического беженца в ЕС.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Росcия
Путин в 2023 году начал издавать рекордное количество секретных указов
Медведев говорит, что с начала года в армию РФ уже набрали более 230 тысяч контрактников
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
Все новости...
Реклама: