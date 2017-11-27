"Самопоміч" вимагає пояснень з приводу затримань активістів

Партія "Самопоміч" вимагає від влади пояснень з приводу низки затримань активістів.

На думку соратників Андрія Садового, влада переслідує свої ворогів.

"Протягом останнього часу відбуваються події, які виходять за межі здорового глузду та правової держави, коли посеред вулиці, без суду та слідства захоплюють людей. Здебільшого мова про активних учасників війни за Незалежність, що почалася у 2014 році", – йдеться в заяві політичної ради партії.

"Тих, хто за покликом душі у загонах волонтерів та добробатів став на захист України та зупинив ворога, сьогодні підступно виловлюють на вулиці та судять", – додається у ній.

Партія зазначає, що лише впродовж однієї години в неділю, 26 листопада, у різних містах України було викрадено щонайменше двох активістів

"Перший – Леонід Литвиненко, якого схопили у Новоград-Волинському, де чоловік з побратимами блокував контрабанду російського палива до України. До схеми причетний кум Володимира Путіна Віктор Медведчук", – пише "Самопоміч".

"Другий затриманий – це Анатолій Виногродський. Його, як повідомляють у поліції, затримали у справі про напад на охоронця у Кіровоградській області. Тобто, Виногродського заарештували через те, що він захищав селян, які стали жертвами рейдерів", – заявляє партія.

"Людей, що захищали селянина, якого хотіли пограбувати, фальсифікуючи документи, сьогодні переслідують. При цьому ніхто не покараний за рейдерство", – обурюється політсила.

На думку її представників, хлопців затримали, бо вони вимагають від держави "не просто слів, а дій щодо захисту державного суверенітету, боротьби проти корупції та будівництва інституційної держави".

"Цих людей сьогодні переслідують та підступно хапають на вулицях і вивозять у невідомому напрямку, а потім вони з’являються у правоохоронних відомствах. А корупціонери та злочинці, що воювали та воюють проти держави, залишаються на волі. Реванш олігархічно-злодійського альянсу, який хоче утвердити свій контроль над нашою державою" – заявляє "Самопоміч".

Політична рада партії "Об’єднання "Самопоміч" вимагає чітких пояснень від президента Петра Порошенка, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України.

"Беззаконня має припинитися, а ресурси силових відомств повинні спрямуватися на справжніх злочинців!", – переконані там.