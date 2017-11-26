У Новоград-Волинському затримали ще одного активіста "Руху визволення", добровольця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка.

Про це УП повідомив нардеп Єгор Соболев, який бере участь у акції під Верховною Радою.

За його словами, Литвиненко з позивним "Бек" - з міста Миргород Полтавської області, був командиром роти у батальйоні ОУН та брав участь у товарній блокаді, а також є одним з організаторів наметового табору на вулиці Грушевського в Києві.

"За попередньою інформацією, затриманих (Виногродського та Литвиненка) вивозять до донецької поліції", - заявив Соболєв.

Рух "Визволення" на своїй сторінці у Facebook повідомив також, що Литвиненко бере участь у блокаді поруч з Новоград-Волинським "контрабанди російського палива до України, організованої фірмами Віктора Медведчука".

На відео з камер спостереження, яке оприлюднено на сторінці Руху, датованому 13:06 26 листопада, видно: участь у затриманні беруть близько 10 силовиків, які хапають людину біля авто та валять її на землю.

Коментарів правоохоронців з приводу затримання наразі немає.

Як відомо, раніше бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова заарештували на 60 діб у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році. Суд над Новіковим відбувся після того, як 24 листопада "Рух визволення" заявив про його викрадення.

Окрім того згодом "Рух визволення" заявив, що невідомі викрали їхнього активіста, другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

У поліції заявили, що Виногродського затримали у Києві у справі про напад на охоронця в Кіровоградській області.

Акція під ВР почалася з "Всеукраїнського збору" за велику політичну реформу 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Згодом учасниками акції залишилися лише політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі". Ввечері 21 жовтня учасники акції під ВР утворили військовий табір, у якому також присутні "ветерани АТО", та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент, які вимагають ухвалити до 3 грудня.

Українська правда