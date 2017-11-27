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В ОБСЕ о наблюдателе, который здоровался с боевиком: оплошность

Понедельник, 27 ноября 2017, 13:00
В ОБСЕ о наблюдателе, который здоровался с боевиком: оплошность

В СММ ОБСЕ заявляют, что их русскоязычный гражданский наблюдатель "допустил оплошность", когда отдавал воинское приветствие боевике "ЛНР" при передаче тел погибших бойцов АТО.

Об этом говорится в комментарии миссии, обнародованном 27 ноября в Facebook.

Заявляется, что видеоматериалы, где изображен наблюдатель СMM, который 25 ноября способствовал передаче останков военнослужащих Вооруженных сил Украины вблизи Счастье, "были неправильно истолкованы".

"Из видеоматериалов следует, что наблюдатель допустил оплошность (по этому поводу ведется внутренняя работа с целью недопущения ее повторения). Жаль, что все внимание было приковано к этому механическому жесту", – заявляют в ОБСЕ.

"Это был непроизвольный жест, присущий для многих людей, которые ранее служили в вооруженных силах, он ни в коем случае не свидетельствует об одобрении или даже приверженности к какой-либо позиции или точке зрения. Он, конечно, не должен отвлекать внимание от той важной работы, которую выполняют наблюдатель и его коллеги", – отмечается в комментарии.

В миссии отмечают, что человек, которого приветствует наблюдатель СMM, "является членом организации, занимающейся эксгумацией, передачей тел и обменом пленными/задержанными".

Также указывают на то, что наблюдатель миссии "сотрудничает с этим лицом и организацией с 2015 года для того, чтобы задержанные участники боевых действий могли вернуться домой или чтобы семья могла хотя бы частично примириться с потерей родного человека".

Ранее журналист Юлиан Рёпке обратил внимание и перепостил в Twitter видео так называемой "народной милиции ЛНР", на котором украинской стороне передали тела погибших бойцов ВСУ, в частности тех, которые 23 ноября подорвались на мине. На видео видно, как наблюдатель ОБСЕ отдает воинское приветствие боевику "ЛНР и пожимает ему руку.

Темы: ОБСЕОРДЛО
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