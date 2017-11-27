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СБУшник Демчина відхрещується від корупції листами від Кононенка та БПП

Понеділок, 27 листопада 2017, 14:35
СБУшник Демчина відхрещується від корупції листами від Кононенка та БПП

Для спростування підозр у корупції адвокат заступника голови СБУ Павла Демчини  Роман Александрук приніс до суду листи від керівництва партії БПП та нардепа Ігоря Кононенка.

Про це після судового засідання та ознайомлення з матеріалами справи повідомляють юристи Центру протидії корупції.

За їхніми даними, 24 листопада у Святошинському райсуді Києва відбулося судове засідання за позовом Демчини до голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Чиновник просив суд визнати недостовірною інформацію про його розкішні статки та змусити Шабуніна спростувати пост у Facebook, де активіст припустив, що Демчина "кошмарить комєрсов" і тому живе на широку ногу.

Адвокат Демчини надав суду листа за підписом керівника секретаріату партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Максима Саврасова, в якому йдеться, що "партією не здійснюється будь-якого незаконного, "тіньового" контролю за діяльністю Служби безпеки України… в тому числі й через першого заступника голови Павла Демчину".

 

Окрім листа від БПП, повідомляє ЦПК, адвокат заступника голови СБУ надав суду лист від давнього бізнес-соратника президента та заступника голови фракції БПП в Верховні Раді Ігоря Кононенка.

Той стверджує, що особисто ніколи не давав Демчині жодних доручень, "які підпадають під вживане в побуті негативне поняття "смотрящий", визначеного у світі "воровськими законами". "З мого боку не відбулося жодного незаконного впливу", - запевнив у листі Кононенко.

 

Схожі лист-відповіді адвокат Демчини зібрав у МВС, Національній поліції, СБУ, ДФС, Мінекономрозвитку і Фітосанітарній службі.

На запит адвокатів Демчини всі органи відповіли, що їм невідомо про незаконну діяльність заступника Грицака або кримінальні провадження проти нього.

У Центрі протидії корупції повідомили, що наступне засідання у справі Демчини проти Шабуніна відбудеться через півроку - 16 травня 2018-го.

Як повідомлялося, з квітня 2017 року заступник голови СБУ Павло Демчина подав 16 судових позовів проти журналістів та активістів щодо захисту честі та гідності або спростування інформації.

У березні 2017 року журналісти оприлюднили інформацію щодо першого заступника голови СБУ Павла Демчини.

Українська правда

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Теми: корупціяСБУсудБППКононенко
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