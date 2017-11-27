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Синові Попова оголосили підозру, клопотатимуть про взяття під варту

Понеділок, 27 листопада 2017, 16:58
Синові Попова оголосили підозру, клопотатимуть про взяття під варту
fb Київ Оперативний

Двом неповнолітнім особам, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий", що розташований в Оболонському районі столиці, повідомили про підозру в розбої.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва 27 листопада.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 КК України.

Молодикам дин з них - син народного депутата Ігоря Попова), які затримані в порядку ст. 208 КПК України, місцева прокуратура підготовила клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 листопада прокурор звернеться до суду з цього приводу.

Як вже повідомлялось, 26 листопада двоє хлопців віком 14 та 15 років, заздалегідь розподіливши між собою ролі, вдерлися до магазину та, погрожуючи продавцю зброєю, заволоділи грошовими коштами у сумі 2500 гривень.

Неповнолітніх злочинців було затримано "на гарячому" біля місця вчинення злочину. В подальшому під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у хлопців предмет схожий на пістолет, чорні балаклави та рукавиці чорного кольору.

Як відомо, раніше 27 листопада депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин.

За даними каналу "112 Україна", до подій причетний син нардепа Богдан Попов.

Сам Попов вибачився за дії свого сина і повинився, що недостатньо часу приділяв його  вихованню.

Українська правда

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Теми: прокуратураКиїв
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