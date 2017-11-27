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Сыну Попова объявлено подозрение

Понедельник, 27 ноября 2017, 16:58
Сыну Попова объявлено подозрение
fb Киев Оперативный

Двум несовершеннолетним, которые накануне совершили разбойное нападение на магазин "Cвятковий", расположенный в Оболонском районе столицы, сообщили о подозрении в разбое.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева 27 ноября.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК Украины.
 
Молодым людям, (один из них - сын народного депутата Игоря Попова), которые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, местная прокуратура подготовила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как уже сообщалось, 26 ноября двое ребят в возрасте 14 и 15 лет, заранее распределив между собой роли, ворвались в магазин и, угрожая продавцу оружием, завладели денежными средствами в сумме 2500 гривен.
 
Несовершеннолетних преступников задержали "на горячем" возле места совершения преступления. В дальнейшем во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у ребят предмет похожий на пистолет, черные балаклавы и перчатки черного цвета.

28 ноября прокурор обратится в суд по этому поводу.

Как известно, ранее 27 ноября депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его 14-летний сын совершил преступление.

В пресс-службе киевской милиции "Украинской правде" сообщили, что в воскресенье задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

По данным канала "112 Украина", к событиям причастен сын нардепа Богдан Попов.

Сам Попов извинился за действия своего сына и повинился, что недостаточно времени уделял его воспитанию.

Украинская правда

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Темы: прокуратураКиев
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