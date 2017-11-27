Суд призначив до розгляду по суті справу Насірова

Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на 7 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Розгляд справи по суті відбудеться 7 грудня, о 10:00.

Крім того, суд продовжив Насірову до 25 січня 2018 року термін дії процесуальних зобов'язань, покладених на нього і визначив, що обвинувальний акт складено відповідно до вимоги Кримінально-процесуального кодексу.

Зазначається, що під час засідання прокуратура просила продовжити на два місяці термін дії зобов'язань, покладених на Насірова, як обвинувачуваного і призначити справу до розгляду по суті.

Водночас захист заявив клопотання про скасування запобіжного заходу та наголошував на безпідставності обвинувачень. Також адвокати заявили скаргу на бездіяльність слідчого та попросили суд відмовити ПАТ "Укргазвидобування" у визнанні цивільним позивачем.

Під час виступу у суді Насіров наголосив, що в його діях немає складу злочину і заявив, що все було законно та обґрунтовано.

"Правоохоронні органи, розслідуючи цю справу, не повідомили ні фіскальній службі, ні мені, що щось не так", - сказав він.

Він нагадав, що клопотання його захисту про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю події злочину розглянуто не було.

Відсторонений глава ДФС наголосив, що задоволений можливістю розгляду його справи в суді. На його думку, тепер захист може надати докази відсутності складу злочину в судовому порядку. Через це Насіров і його захист не виступали проти призначення справи до розгляду по суті.

Як відомо, в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

6 березня 2017 року Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про відсторонення Насірова.

В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.

13 березня Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити Насірова під вартою.

16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

За даними САП, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Тим самим дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

Роман Насіров заявляє, що продовжує залишатися керівником ДФС і планує вийти на роботу.