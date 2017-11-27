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Суд назначил к рассмотрению по существу дело Насирова

Понедельник, 27 ноября 2017, 18:56

Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на 7 декабря.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рассмотрение дела по существу состоится 7 декабря, в 10:00.

Кроме того, суд продлил Насирову до 25 января 2018 срок действия процессуальных обязательств, возложенных на него и определил, что обвинительный акт составлен в соответствии с требованием Уголовно-процессуального кодекса.

Отмечается, что в ходе заседания прокуратура просила продлить на два месяца срок действия обязательств, возложенных на Насирова, в качестве обвиняемого и назначить дело к рассмотрению по существу.

В то же время защита заявила ходатайство об отмене меры пресечения и отмечала беспочвенность обвинений. Также адвокаты заявили жалобу на бездействие следователя и попросили суд отказать ПАО "Укргаздобыча" в признании гражданским истцом.

Во время выступления в суде Насиров отметил, что в его действиях нет состава преступления и заявил, что все было законно и обоснованно.

"Правоохранительные органы, расследуя это дело, не сообщили ни фискальной службе, ни мне, что что-то не так", - сказал он.

Он напомнил, что ходатайство его защиты о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием события преступления не было рассмотрено.

Отстраненный глава ДФС отметил, что доволен возможностью рассмотрения его дела в суде. По его мнению, теперь защита может предоставить доказательства отсутствия состава преступления в судебном порядке. Поэтому Насиров и его защита не выступали против назначения дела к рассмотрению по существу.

Как известно, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

6 марта Кабмин обнародовал распоряжение об отстранении главы ГФС Романа Насирова.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить Насирова под стражей.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

По данным САП, действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

Роман Насиров заявляет, что продолжает оставаться руководителем ГФС и планирует выйти на работу.

Темы: НасировсудФискальная служба
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