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Cущенку "шиють" 20 років, якщо він не визнає провину – адвокат

Понеділок, 27 листопада 2017, 21:31

У Росії на українського журналіста Романа Сущенка чинять психологічний тиск, щоб добитися визнання вини.

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

"Коли я минулого тижня вийшов з Лефортово, моєму підзахисному сказали: "Романе Володимировичу, вам треба добре подумати, ви "йдете" на 20 років або почнете співпрацювати зі слідством?". Що тут скажеш. Слідство закінчує свою роботу і намагається заскочити в останній вагон, добитися визнання вини, щоб далі діяти за "схемою Шаройка". Але цього в нашій справі не буде", - сказав Фейгін.

Крім того, адвокат заявив, що в матеріалах справи є цікаві дані. Однак він не може детальніше говорити про це через те, що на справі стоїть гриф секретності.

Як відомо, 30 вересня 2016 року ФСБ РФ затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю".

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею "шпигунство". 25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенку до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

"Ми ознайомилися з двома томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну", – сказав адвокат.

Теми: РосіясудСущенко
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