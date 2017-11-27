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Члена "Руху визволення" заарештували на два місяці

Понеділок, 27 листопада 2017, 22:50

Жовтневий суд Маріуполя відправив у СІЗО на два місяці активіста громадської організації "Рух визволення", другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Він підозрюється у нападі на охоронця сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ.

Засідання суду спочатку проходило під посиленою охороною поліцейських, а потім - у закритому режимі.

Як відомо, поліція затримала Виногродського 26 листопада у Києві.

Раніше повідомлялося, що суд відправив у СІЗО на два місяці активіста громадської організації "Рух визволення" Леоніда Литвиненка.

Як відомо, бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова арештували на 60 діб у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році.

24 листопада  "Рух визволення" заявив про викрадення Новікова.

За словами нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва, викраденням Новікова займалися дві групи спецпризначенців з Маріуполя та Києва.

Теми: поліція
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