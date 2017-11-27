Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затриманого в неділю активіста "Руху визволення" відправили в СІЗО

Понеділок, 27 листопада 2017, 18:08

Суд відправив у СІЗО на два місяці активіста громадської організації "Рух визволення" Леоніда Литвиненка, затриманого напередодні за підозрою в нападі на охоронця сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомляє "Рух визволення" на сторінці Facebook.

Відповідний запобіжний захід обрав Жовтневий суд Маріуполя.

"Суддя… Скрипниченко Тетяна, попередньо закривши судове засідання від громадськості, відправила до СІЗО на два місяці нашого активіста, добровольця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка", – йдеться в повідомленні руху.

Водночас, засідання щодо обрання запобіжного заходу для другого підозрюваного у нападі на Кіровоградщині, Анатолія Виногродського, ще триває.

Як повідомлялось раніше, 26 листопада Леоніда Литвиненка затримали у Новоград-Волинському.

"Рух Визволення" на своїй сторінці у Facebook заявляв також, що Литвиненко брав участь у блокаді поруч з Новоград-Волинським "контрабанди російського палива до України, організованої фірмами Віктора Медведчука".

Окрім того згодом "Рух визволення" заявив, що невідомі викрали їхнього активіста, другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

У поліції заявили, що Виногродського та Литвиненка затримали у Києві у справі про напад на охоронця приватного сільськогосподарського підприємства в Кіровоградській області.

Як відомо, раніше бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова заарештували на 60 діб у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році. Суд над Новіковим відбувся після того, як 24 листопада  "Рух визволення" заявив про його викрадення.

ГО "Рух Визволення" називає себе одним із організаторів акції протесту під Верховною Радою.

Акція під ВР почалася з "Всеукраїнського збору" за велику політичну реформу 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Софія Лукашова для УП
Теми: акціїсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: