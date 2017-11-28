Поліція Луганщини затримала на хабарі підполковника ДСНС

Поліція Луганщини затримала підполковника ДСНС, який вимагав хабар за підписання позитивного акту про пожежний стан навчального закладу.

Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

"Встановлено причетність заступника начальника одного із міськрайонних відділів до вимагання неправомірної вигоди. Кошти підполковник служби цивільного захисту вимагав від директора навчального закладу за підписання позитивного акту про пожежний стан. Правопорушник зазначив, що замість грошей необхідно надати оргтехніку", - йдеться у заяві.

Вартість техніки, яку одержав посадовець як хабар, становить 15 тисяч гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Як відомо, раніше на хабарництві затримали депутатів та чиновників Одеської облради.