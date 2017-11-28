Полиция Луганской области задержала на взятке подполковника ГСЧС

Полиция Луганской области задержала подполковника ГСЧС, который требовал взятку за подписание положительного акта о пожарном состоянии учебного заведения.

Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Установлена ​​причастность заместителя начальника одного из городских районных отделов к вымогательству неправомерной выгоды. Средства подполковник службы гражданской защиты требовал от директора учебного заведения за подписание положительного акта о пожарном состоянии. Правонарушитель отметил, что вместо денег необходимо предоставить оргтехнику", - говорится в заявлении.

Стоимость техники, которую получил чиновник в качестве взятки, составляет 15 тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Как известно, ранее на взяточничестве задержали депутатов и чиновников Одесской облрады.