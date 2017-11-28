У Криму вилучили понад 1 тисячу земділянок для будівництва траси

Окупанти Криму у 2017 році вилучили понад 1 тисячу земельних ділянок для будівництва автотраси "Таврида".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відповідь Міністерства майнових і земельних відносин регіону на запит.

"На підставі звернень Служби (автомобільних доріг – ред.) з додаванням клопотання про вилучення земельних ділянок для державних потреб і відповідно до затвердженої документації з планування території автомобільної дороги "Таврида" Радою міністрів Республіки Крим прийнято рішення про вилучення 1007 земельних ділянок", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в основному вилучають земельні ділянки "сільськогосподарського призначення, на яких відсутні будівлі і споруди".

"Власникам землі з їх згоди може бути передбачене надання аналогічних ділянок в іншому місці і (або) інших об'єктів нерухомого майна замість майна, що вилучається", - відзначили в міністерстві.

Розмір компенсацій визначить Служба автомобільних доріг Криму.

Як відомо, траса "Таврида" протяжністю майже 280 км має зв'язати міста Керч, Сімферополь і Севастополь зі споруджуваним мостом через Керченську протоку і материковою частиною Росії.

Відзначається, що траса буде швидкісною – тут дозволять їздити зі швидкістю до 120 км/год.

Замовником проекту виступає Служба автодоріг Криму, а підрядником – АТ "ВАД".

Завершити всі роботи планують до кінця 2020 року. Згідно з проектом, чотири з шести ділянок траси будуть готові прийняти транспортний потік з Керченського моста до кінця 2018 року.

На трасі планують побудувати 90 мостів і шляхопроводів, створити 17 транспортних розв'язок і 30 пішохідних переходів.

Як відомо, 9 серпня керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019 року.

Україна розраховує на компенсацію від Росії через обмеження судноплавства в Керченській протоці, пов’язане з будівництвом Керченського мосту.