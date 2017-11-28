В Крыму изъяли более 1 тысячи земучастков для строительства трассы

Оккупанты Крыма в 2017 году изъяли более 1 тысячи земельных участков для строительства автотрассы "Таврида".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ Министерства имущественных и земельных отношений региона на запрос.

"На основании обращений Службы (автомобильных дорог – ред.) с приложением ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории автомобильной дороги "Таврида" Советом министров Республики Крым приняты решения об изъятии 1007 земельных участков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном изымают земельные участки "сельскохозяйственного назначения, на которых отсутствуют строения и сооружения".

"Владельцам земли с их согласия может быть предусмотрено предоставление аналогичных участков в другом месте и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен изымаемого имущества", - отметили в министерстве.

Размер компенсаций определит Служба автомобильных дорог Крыма.

Как известно, трасса "Таврида" протяженностью почти 280 км должна связать города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

Отмечается, что трасса будет скоростной – тут разрешат ездить со скоростью до 120 км/ч.

Заказчиком проекта выступает Служба автодорог Крыма, а подрядчиком – АО "ВАД".

Завершить все работы планируют к концу 2020 года. Согласно проекту, четыре из шести участков трасы будут готовы принять транспортный поток с Керченского моста к концу 2018 года.

На трассе планируют построить 90 мостов и путепроводов, создать 17 транспортных развязок и 30 пешеходных переходов.

Как известно, 9 августа керченские депутаты горсовета оккупированного Россией Крыма на внеочередной сессии передали Кремлю 42 участка земли для строительства моста через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Украина рассчитывает на компенсацию от России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, связанное со строительством Керченского моста.