Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму изъяли более 1 тысячи земучастков для строительства трассы

Вторник, 28 ноября 2017, 08:38

Оккупанты Крыма в 2017 году изъяли более 1 тысячи земельных участков для строительства автотрассы "Таврида".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ Министерства имущественных и земельных отношений региона на запрос.

"На основании обращений Службы (автомобильных дорог – ред.) с приложением ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории автомобильной дороги "Таврида" Советом министров Республики Крым приняты решения об изъятии 1007 земельных участков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном изымают земельные участки "сельскохозяйственного назначения, на которых отсутствуют строения и сооружения".

"Владельцам земли с их согласия может быть предусмотрено предоставление аналогичных участков в другом месте и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен изымаемого имущества", - отметили в министерстве.

Размер компенсаций определит Служба автомобильных дорог Крыма.  

Как известно, трасса "Таврида" протяженностью почти 280 км должна связать города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

Отмечается, что трасса будет скоростной – тут разрешат ездить со скоростью до 120 км/ч.

Заказчиком проекта выступает Служба автодорог Крыма, а подрядчиком – АО "ВАД".

Завершить все работы планируют к концу 2020 года. Согласно проекту, четыре из шести участков трасы будут готовы принять транспортный поток с Керченского моста к концу 2018 года.

На трассе планируют построить 90 мостов и путепроводов, создать 17 транспортных развязок и 30 пешеходных переходов.

Как известно, 9 августа керченские депутаты горсовета оккупированного Россией Крыма на внеочередной сессии передали Кремлю 42 участка земли для строительства моста через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Украина рассчитывает на компенсацию от России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, связанное со строительством Керченского моста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияземля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в "ядерных угрозах"
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: