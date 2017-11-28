Справу прикордонника Колмогорова розглянуть за 10 днів

Приморський районний суд Маріуполя 8 грудня повторно розгляне справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого за убивство.

Розгляд справи призначено на 11:00, свідчить сайт суду.

Головуватиме й доповідатиме суддя Олексій Шишилін. Також у колегії суддів будуть Євгенія Митрофанова та Вікторія Федотова.

Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив справу Колмогорова до Маріуполя 14 листопада, Приморський райсуд отримав її 23 листопада. Тепер призначено розгляд.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року він умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців, а рішення стріляти прийняв сам відповідно до інструкції.

6 листопада 2017 року Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу Колмогорова, а самого прикордонника – звільнив із-під варти.

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